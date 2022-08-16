В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
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Мурманская область. Арктика (16+)16.08.22 11:00

В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школу

Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова. 

Ежегодно с середины августа в детских поликлиниках Мурманской области увеличивается число посещений в связи с прохождением обследований для оформления детей в дошкольные образовательные организации и школы. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно проводит работу, направленную на недопущение напряженности в детских поликлиниках в указанный период. 

«Для сокращения времени проведения обследований, уже не первый год на сайтах медицинских организаций функционирует сервис, дающий возможность самостоятельно распечатать бланки медицинских направлений на анализы. Дополнительно организована работа детских поликлиник по субботам 13, 20, 27 августа и 3 сентября 2022 года для проведения медицинских осмотров и оформления медицинской документации детям перед детским садом и школой», – рассказала Инга Анискова.

Инфографика с информацией об объёме исследований, режимах работы кабинетов размещены на официальных сайтах всех медицинских организаций. 

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, кроме того, учитывая большой поток нуждающихся в проведении дополнительных паразитологических исследований, в период с 1 по 10 сентября будет организован выход медицинских сотрудников в школы города Мурманска для взятия биологического материала у младших школьников 1-4 классов.   

«Несмотря на то, что дополнительных обследований на COVID-19 перед посещением детского сада и школы не требуется, хочется обратить внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью родителей детей с признаками ОРВИ. В медицинских организациях есть все возможности быстрой постановки диагноза COVID-19, в том числе при помощи высокоточных ИХА-тестов. Это важная дополнительная мера профилактики распространения COVID-19 среди населения региона», – отметила в своем докладе первый заместитель министра здравоохранения региона Инга Анискова.

 

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