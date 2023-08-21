В детских поликлиниках стартовало проведение ежегодных профилактических медосмотров детей перед поступлением в дошкольные образовательные учреждения и школы

Ежегодно с середины августа и до середины сентября в детских поликлиниках Мурманской области увеличивается число посещений в связи с оформлением детей в дошкольные образовательные учреждения и школы.

Министерство здравоохранения Мурманской области проводит работу, чтобы не допустить напряженности в детских поликлиниках в период массового оформления детей в образовательные организации. Так, для удобства родителей и детей при оформлении в образовательные организации в детских поликлиниках уже предусмотрено: открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приёмы врачей для оформления необходимых справок, организована работа детских поликлиник по субботам.

Министерство здравоохранения Мурманской области обращает также внимание родителей на то, что если у ребёнка в 2023 году не была проведена проба Манту (диагностическая проба для раннего выявления инфицирования туберкулезом) для допуска в дошкольные образовательные учреждения, необходимо пройти данную диагностическую процедуру.

Информация о порядке прохождения обследований и получения справок размещена на сайтах и в официальных группах в социальных сетях медицинских организаций.

Фото: https://gov-murman.ru