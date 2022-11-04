В детских школах искусств и музыкальных школах Мурманской области Заполярья появились новые пианино

В рамках соглашения между Министерством культуры Мурманской области и Минпромторга России учреждениям в собственность переданы 26 новых пианино «Михаил Глинка».

Инструмент обладает особенным голосом и приятным звукоизвлечением, что позволяет использовать его для проведения зачётных мероприятий фортепианного отделения и при сдаче технических зачетов вокалистов.

Как пишет vk.com/murmanculture, новые пианино уже появились в учреждениях Мурманска, ЗАТО Александровск, Кандалакшского, Терского и Ловозерского муниципальных районов Мурманской области, Печенгского муниципального округа и муниципального округа Полярные Зори, а также ЗАТО город Заозерск и ЗАТО город Североморск. Их активно используют в учебном процессе – талантливые юные северяне теперь имеют возможность постигать исполнительское мастерство на качественных профессиональных инструментах.

Педагоги отмечают, что занятия на новых музыкальных инструментах способствуют профессиональному росту обучающихся и создают условия для реализации творческого потенциала молодых музыкантов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263428%2Fwall-139605315_20513