В детских школах искусств в Гаджиево и Снежногорске появились новые музыкальные инструменты и оборудование

При поддержке областного и федерального правительства детские школы искусств Мурманской области продолжают обновляться. Средства на приобретение были выделены в рамках нацпроекта «Культура» и регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, учебный год в учреждениях начнётся с новыми инструментами – в школах появились пианино и гитары, скрипки и виолончели, баяны и балалайки, которые отличаются надежностью и качественным звучанием. В числе приобретений – комплекты интерактивных обучающих материалов, вокальные системы и комплект для создания анимации, а также разнообразное оборудование и для классов живописи, с помощью которого юные художники смогут пробовать свои силы и совершенствовать профессиональное мастерство.

«Кольское Заполярье – регион с сильными академическими музыкальными и художественными традициями. Наши ребята активно демонстрируют свои навыки и способности, регулярно становясь лауреатами и победителями престижных федеральных творческих конкурсов. Благодаря федеральной поддержке у детей появляются новые инструменты и учебные материалы, которые дают дополнительные возможности оттачивать свои умения и навыки, раскрывать таланты. Всё это становится мощным стимулом и для работы преподавателей, и для развития юных музыкантов и художников», – подчеркнула глава профильного ведомства. До конца года новые инструменты, оборудование и учебные материалы, приобретенные при поддержке нацпроекта, появятся в пяти школах искусств Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru