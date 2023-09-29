В детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой во Всемирный день туризма состоялось подведение итогов V межрегионального конкурса «Дневник путешественника»

Конкурс проводился по трём направлениям: «Путешествие по Мурманской области», «Путешествие по России», «Путешествие по другим странам». Участники могли представить свои работы в нескольких номинациях: «Лучший дневник путешественника», «Лучшая презентация путешествия», «Идеальное фото», «КЛАССное путешествие», «Тревел блогер».

«Участие в таком познавательном и творческом конкурсе помогает ребятам поделиться впечатлениями о путешествиях. Туризм в Мурманской области активно развивается, а юные путешественники своими работами и исследованиями уже сейчас вносят вклад в сферу туризма нашего региона. Надеюсь, что любовь к родному краю и путешествиям и дальше будет сопровождать вас в жизни», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В направлении «Путешествие по Мурманской области» представили свои уникальные «дневники путешественника» учащиеся школ Мурманска, Колы и посёлка Никель. Александр Елисеев вручил победителям и призёрам данного направления памятные призы, а также провёл мастер-класс для юных путешественников по разработке собственного путеводителя.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, подведение итогов конкурса и вручение дипломов финалистам в направлениях «Путешествие по России» и «Путешествие по другим странам» состоится 19 ноября в рамках проведения Географического диктанта. Остальным участникам будут направлены сертификаты.

Организаторы конкурса – Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, Мурманское областное отделение Русского географического общества при поддержке Ассоциации классных руководителей региона и комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru