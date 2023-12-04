В детско-юношеской спортивной школе Колы состоялся финальный этап соревнований по баскетболу на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов

Всего на поле вышло 8 команд из Мурманска, Апатитов, Никеля, Полярных Зорь, Кировска, Полярного, Кандалакши и Кольского района.

Среди юношей победу одержала Кольская средняя общеобразовательная школа. В призёрах – школа №7 из Кировска и школа №5 из Кандалакши. Среди девушек лучшей стала команда школы №6 из Апатитов. На втором месте – юные спортсмены из школы №4 Полярных Зорь. «Бронза» – у школы №41 Мурманска.

Соревнования на Кубок губернатора проходят в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме баскетбола юные северяне состязаются в волейболе, мини-футболе и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Участниками муниципального этапа стали 343 спортивных клуба, в зональных, «Север», «Запад», «Центр» и «Юг», приняли 85 команд, а в финал вышли 28 школьных клубов. Финальные состязания по мини-футболу состоятся 8 и 9 декабря. Они завершат соревновательную программу.

Победители и призёры финального этапа также получают сертификаты на приобретение оборудования, инвентаря, ремонт спортивных залов и установку площадок. Общая сумма грантовых средств в 2023 году составляет 26 млн рублей. Денежные сертификаты победителям вручат на торжественной церемонии, которая состоится в Центре управления регионом в декабре.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, масштабное физкультурное мероприятие стартовало в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru