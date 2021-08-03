В детском оздоровительном центре «Гандвиг» завершено строительство одноэтажного жилого корпуса на 50 койко-мест. Качество выполненных работ проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«Строительные работы в «Гандвиге» завершены в полном объёме. Сейчас идёт оформление документов для ввода нового корпуса в эксплуатацию. Объект был непростым – пандемия новой коронавирусной инфекции и отдаленность детского лагеря сказались на сроках работ. Тем не менее, новое здание, облицованное декоративным кирпичом, очень органично вписалось в ландшафт», – отметила Александра Седлецкая.

По словам директора детского оздоровительного центра «Гандвиг» Юрия Рыжанкова, уже 9 августа сюда приедет первая смена. Правда, жить ребята будут в старом корпусе. В новом здании детские голоса зазвучат только на осенних каникулах.

«Наш лагерь существует с 1937 года. С тех пор дети Мурманской области отдыхаю здесь на берегу Белого моря. А теперь в этом уникальном месте появилось не менее уникальное здание, соответствующее всем современным нормам безопасности», – подчеркнул Юрий Рыжанков.