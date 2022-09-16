В детском садике Титана в рамках проекта «Arctic schools» появился современный музыкальный зал

В зале сделали ремонт, закупили новую мебель, интерактивное оборудование, которое имеет в своей программе большую библиотеку анимаций на разные темы, современное электронное пианино и многое другое.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, проект по преобразованию пространства педагоги делали с учётом пожеланий детей и родителей. Уже совсем скоро они смогут оценить новый зал. В садике пройдёт праздник осени.

В Кировске в рамках «Arctic schools» реализованы четыре проекта. Работа проводится в рамках региональной программы #насевережить.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265983%2Fwall-148376343_56791