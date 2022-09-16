Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 15:30
В детском садике Титана в рамках проекта «Arctic schools» появился современный музыкальный зал
В зале сделали ремонт, закупили новую мебель, интерактивное оборудование, которое имеет в своей программе большую библиотеку анимаций на разные темы, современное электронное пианино и многое другое.
Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, проект по преобразованию пространства педагоги делали с учётом пожеланий детей и родителей. Уже совсем скоро они смогут оценить новый зал. В садике пройдёт праздник осени.
В Кировске в рамках «Arctic schools» реализованы четыре проекта. Работа проводится в рамках региональной программы #насевережить.
Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265983%2Fwall-148376343_56791
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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