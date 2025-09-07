В детском саду №12 Мончегорска состоялось открытие современного музыкального пространства «7НОТ»

Пространство «7НОТ» появилось благодаря проекту «Арктическая школа». Этот проект стартовал в Мурманской области в 2021 году, и уже сегодня тысячи детей получили шанс учиться и творчески расти в лучших условиях современности.

В Мончегорске в рамках проекта и благодаря софинансированию компании «Норникель» появилось 4 обновленных пространства.

В Мончегорском детском саду №12 преобразили уютное и технологичное музыкальное пространство «7НОТ». Здесь каждая деталь продумана до мелочей: новая мебель, новейшие технологии отделки пола и потолков, обеспечивающие безопасность детей, специальное покрытие зеркал, заботливо защищающее дошкольников от любых случайностей. Главное украшение зала – современное оборудование, позволяющее маленьким артистам раскрыть свой творческий потенциал на сцене, хранить любимые костюмы и аксессуары в волшебных шкафчиках-домиках, создающих атмосферу настоящего театра.

На торжественном открытии воспитанники сада показали музыкальные номера, рассказали стихи и показали небольшие сценки гостям праздника, среди которых был глава города Андрей Рудаков, заместитель генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, начальник управления образования Людмила Жукова.

«Огромное спасибо губернатору Андрею Чибису за проект «Арктическая школа», компании «Норникель», конечно же, педагогическому коллективу за этот прекрасный подарок нашему городу и детям! Это настоящее воплощение любви к искусству и заботы о будущем поколении», – поздравил с открытием проекта глава города Андрей Рудаков.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/530770/#&gid=1&pid=4