В детском саду №28 Мончегорска для родителей воспитанников прошла презентация коррекционно-развивающего пространства «Жёлтый Жираф»

Коррекционно-развивающее пространство «Жёлтый Жираф» было создано в рамках проекта «Арктическая школа». На презентации педагог-психолог подробно рассказала родителям о функционале нового кабинета.

Напомним, проект «Арктическая школа» реализуется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Это уникальный проект по модернизации образовательных организаций в регионе.

Как отмечает администрация муниципалитета, коррекционно-развивающее пространство «Жёлтый Жираф» – это современное психологическое пространство, в котором есть все необходимое для развития познавательной, эмоциональной и коммуникативной сферы воспитанников.

