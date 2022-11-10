В детском саду «Ёлочка» посёлка Видяево открылся обновленный музыкальный зал

По случаю этого долгожданного события сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения подготовили представление.

Гостями мероприятия стали глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители сферы образования посёлка.

— Музыкальный зал отремонтирован за счёт средств областного бюджета, выделенных в рамках проекта «Arctic schools». Также на средства гранта было закуплено новое оборудование и мебель, произведено техническое оснащение зала, - отметил Сергей Дубовой. – Изюминкой помещения стало его оформление, подчеркивающее уникальность нашего северного края. Уверен, в таком уютном и современном помещении уроки музыки и различные мероприятия будут проходить ещё интереснее.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26215/