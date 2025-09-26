В детском саду Мурманска начала работу гувернёрская служба в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»Команда Мурманской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Русский вальс»
26.09.25 10:15

В детском саду Мурманска начала работу гувернёрская служба в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»

В детском саду №123 Мурманска открылась гувернёрская служба – новая форма дошкольного образования, реализуемая в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Она работает по адресам: ул. Баумана, 49 и ул. Достоевского, 33.

Гувернёрская служба предназначена для детей от 2 до 6 лет и позволяет родителям организовать кратковременное пребывание ребёнка без прикрепления к детскому саду. Опытные педагоги обеспечивают уход, воспитание и развитие детей, предлагая индивидуальные занятия, игровые программы в детском саду, а также сопровождение за его пределами.

Работа организована по запросу родителей – с понедельника по пятницу, а также в выходные дни с 7.00 до 21.00. Стоимость услуг зависит от выбранного формата.

Как отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, запуск гувернёрской службы является частью системной работы по развитию доступных и современных форм дошкольного образования.

«Сегодня в регионе полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей до 7 лет. Но важно не только наличие мест, а разнообразие форматов, которые учитывают разные потребности семей. Наряду с традиционными группами полного и продленного дня, в детских садах работают группы кратковременного и круглосуточного пребывания. Это особенно востребовано для родителей с нестандартным рабочим графиком. Новая гувернёрская служба в Мурманске дополняет эту систему. Она позволяет родителям гибко организовать время и быть уверенными, что ребёнок находится в надёжных руках. Для нас важно, чтобы каждая семья могла выбрать тот формат, который будет удобен именно ей», – подчеркнула глава ведомства.

Напомним, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» с 1 сентября в детском саду №50 Мурманска открыта группа круглосуточного пребывания для детей раннего возраста, которую посещают 14 малышей. Кроме того, в августе на базе Мурманского медицинского колледжа открылась комната для кратковременного пребывания детей студентов. Данная инициатива реализована в рамках комплексного проекта «На Севере – малыш» и направлена на поддержку молодых семей, совмещающих учебу и воспитание ребёнка. До конца года аналогичная комната появится в Мурманском арктическом университете в рамках всероссийского проекта «Помоги маме учиться», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554031/#&gid=1&pid=7

