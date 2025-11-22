В детском саду Мурманска прошло показательное занятие юных сиббордистов

В детском саду №50 областного центра созданы все условия для реализации интересных образовательных, творческих и спортивных программ. В этом году в корпусе учреждения дошкольного образования в рамках нацпроекта «Семья» и губернаторского проекта «На Севере – Жить!» был проведён капитальный ремонт.

20 ноября в обновленном зале детского сада состоялось открытое занятие физкультурно-спортивного кружка «Юные сиббордисты». Ребята вместе с самыми важными гостями – своими родителями отправились в захватывающее морское путешествие.

Каждый юный участник почувствовал себя капитаном собственного корабля. На специальных тренировочных снарядах — сиббордах дети отбивались от «штормов», совершенствуя баланс и ловкость. Особое внимание было уделено нейроупражнениям, которые развивают координацию движений и активизируют мышление, превращая тренировку в полезную и увлекательную игру.

Как отмечает администрация города Мурманска, такой подход не только укрепляет физическое здоровье дошкольников, но и стимулирует их умственное развитие, создавая прочный фундамент для дальнейших успехов.

