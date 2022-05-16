В детском саду на улице Достоевского, 33 прошёл день открытых дверей

Это новое дошкольное образовательное учреждение заполярной столицы, построенное в рамках реализации национального проекта «Демография». Оценить комфорт и внутреннее убранство 13 мая пришли и родители будущих воспитанников. Цветовое оформление, современное оснащение групп, наличие в здании лифта, а также продуманная компоновка прогулочных и спортивных площадок не оставили никого равнодушным.

— В детском саду созданы все необходимые условия для воспитания и обучения детей, — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Совсем скоро садик начнет полноценно функционировать. Но уже сейчас мы можем видеть счастливые лица пришедших родителей, которые осенью приведут сюда своих детей. Это самая высокая награда за проделанный труд. Мы с особой тщательностью подошли к планировке пространства детского сада. Постарались сделать всё возможное, чтобы здесь было комфортно всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее, ещё есть моменты, которые требуют доработки, ими мы займемся в предстоящий летний период. И к моменту открытия, детский сад будет полностью готов.

Новое здание детского сада №123 рассчитано на 196 воспитанников. В настоящее время руководителем образовательного учреждения формируется трудовой коллектив. По предварительным данным здесь будут работать 49 сотрудников, из них 22 — педагоги.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22348&page=1