В детском саду «Светлячок» состоялся праздник для мам

Накануне Международного женского дня глава города Мурманска Юрий Сердечкин стал почётным гостем праздничного утренника в детском саду №46 «Светлячок» в Росляково.

Детсад расположен в двух корпусах на Североморском шоссе и улице Школьной. В составе 20 групп под руководством 59 квалифицированных педагогов здесь занимаются 395 детей. В учреждении функционируют Центр игровой поддержки ребёнка и логопедический пункт.

Ребята старше-подготовительной группы «Радуга» вместе с воспитателями подготовили к празднику яркое музыкальное представление. История о морских приключениях сопровождалась песнями, танцевальными номерами, конкурсами, эстафетами. Родительская аудитория особо горячо аплодировала трогательным песенкам-признаниям в любви мамам и бабушкам.

В финале мероприятия глава города поздравил педагогов, мам и девочек с наступающим Международным женским днём, пожелал ребятам почаще радовать близких и вручил им воздушные шары, девочки получили в подарок ещё и цветы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29519&page=1