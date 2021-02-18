В детском технопарке «Кванториум-51» продолжаются соревнования VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»).

Соревнования в компетенции «Мобильная робототехника» для юниоров проводятся в Мурманской области впервые, на площадке детского технопарка «Кванториум-51» в них принимают участие 16 юных инженеров от 12 до 14 лет. Подготовка к ним проводилась в течение двух месяцев: ребята создавали роботов-помощников для завода по сборке авиационной техники и оформляли инженерные книги к своим изобретениям.

«Подготовка шла с середины декабря. В некоторых из инженерных книг получилось более 180 страниц. А последние две недели ребята занимались практически каждый день», - отметил помощник главного эксперта соревнований в компетенции «Мобильная робототехника» Александр Федулеев.

Полученные умения юные инженеры применяют для выполнения заданий на площадке чемпионата. Вчера команды завершили сборку роботов-помощников и приступили к их тестированию под наблюдением опытных судей. В ходе соревнований необходимо продемонстрировать навыки робота в двух режимах – управляемом и автономном.

Итоги будут подведены 20 февраля в 14 часов в онлайн-формате на торжественной церемонии награждения. Трансляция будет организована в группе центра дополнительного образования «Лапландия» в социальной сети «ВКонтакте».

Участие центра «Лапландия» в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» не ограничивается компетенцией мобильной робототехники. С 16 по 18 февраля в рамках чемпионата в детском технопарке «Кванториум-51» проводятся экскурсии и мастер-классы для обучающихся. 19 февраля состоится диалоговая площадка с технологическими партнерами детского технопарка «Кванториум».

Кроме того, заполярные кванторианцы принимают участие еще и в соревнованиях по компетенции «Инженерный дизайн CAD» для ребят от 12 до 16 лет. Они проводятся на базе Мурманского индустриального колледжа.