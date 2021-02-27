В детском технопарке «Кванториум-51» проходит обучение по стандартам подготовки «ЮниорПрофи»

Заполярные школьники проходят обучение по стандартам подготовки «ЮниорПрофи» в детском технопарке «Кванториум-51». 25 февраля завершилась очередная сессия очно-заочной школы. В мероприятии приняли участие 26 ребят из Заполярного, Кандалакши, Мончегорска, Умбы, Кольского района, ЗАТО Гаджиево, ЗАТО Видяево и ЗАТО Александровск. После подготовки учащиеся смогут принять участие в чемпионате «JuniorSkills».

Компетенции, которые изучают заполярные школьники в рамках обучения, – одни из самых востребованных в настоящее время: «Интернет вещей», «Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн».

По первому направлению школьники собрали и запрограммировали умный светофор с помощью специального микроконтроллера Ардуино. Изучая мобильную робототехнику, ребята научились создавать и программировать робота. Он должен преодолевать заданное расстояние, поворачиваться под определенным углом и изображать простые рисунки.

Обучаясь по направлению «Инженерный дизайн», в первый день учащиеся разработали базовые элементы металлического советского конструктора. Далее они выполнили сборку по чертежам и познакомились с инструментами визуализации и анимации.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, следующая сессия очно-заочной школы по стандартам ЮниорПрофи состоится 25 и 26 марта. До начала работы юным северянам необходимо выполнить домашние задания по каждому из направлений.