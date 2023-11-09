В детском технопарке «Кванториум-51» прошла первая очная сессия школы «Нейронные сети»

Её участниками стали ребята из Кольской средней школы №2. Под руководством педагога-наставника Александра Федулеева дети погрузились в мир инженерных технологий, изучили особенности нейронных сетей, предназначенных для распознавания объектов, подготовили набор данных для определения автомобилей, автобусов и грузовиков на улицах Мурманска и обучили по ним нейросеть семейства YoloV8.

А ещё создали программу, которая анализирует видео с публичных видеокамер и отмечает на них автомобили.

Следующая очная встреча с ребятами пройдёт в феврале следующего года.

Программа «Нейронные сети» реализуется детским технопарком «Кванториум-51» впервые. Обучающиеся знакомятся с основными типами нейронных сетей и принципами их построения, учатся самостоятельно проектировать и разрабатывать нейронные сети и простые приложения, которые можно использовать в быту и на производстве.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, обучение проходит в очно-заочной форме, в том числе с применением дистанционных технологий.

Фото: https://gov-murman.ru