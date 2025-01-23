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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.25 17:00

В детском технопарке «Кванториум-51» стартовал региональный отборочный этап Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям

В детском технопарке «Кванториум-51» стартовал региональный отборочный этап Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям. 72 школьника 5-11 классов из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Кировска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево, Кольского и Ловозерского районов продемонстрируют свои знания и таланты в объёмном художественном и техническом творчестве. 

23 и 24 января участникам разных возрастных категорий предстоит соревноваться в направлениях «Объёмное рисование» и «3D-моделирование и прототипирование». 

27 и 28 января состоятся соревнования для школьников 9-11 классов в направлениях «3D-моделирование и прототипирование: наставничество» и «Промышленный дизайн». Последнее направление олимпиады также подготовит ребят к Чемпионату профессионального мастерства «Профессионалы» в этой компетенции. 

На создание проекта традиционно отводится два дня, затем командам предстоит представить и защитить его. Экспертная комиссия оценит грамотность и сложность выполненного моделирования, качество проработки и оригинальность исполнения.

Победители отборочного этапа олимпиады в составе региональной команды представят Мурманскую область на X Всероссийской командной инженерной олимпиаде школьников по 3D-технологиям в Санкт-Петербурге уже в апреле этого года.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, олимпиада проводится в рамках реализации проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес и способности к объемному художественному и техническому творчеству. В ноябре 2024 года детский технопарк провел учебно-тренировочные сборы для подготовки ребят и их педагогов к региональному этапу олимпиады. В них приняли участие более 30 школьников области. Программа включала мастер-классы, творческие мастерские, гуру-лекции от наставников детского технопарка, обзор заданий прошлых лет и обсуждение критериев оценивания для педагогов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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