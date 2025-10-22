В детской библиотеке-филиале №4 Мурманска прошёл урок патриотизма «Они сражались в Заполярье» для школьников младшего звена

Встреча была посвящена 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Организаторы подготовили для юных мурманчан содержательную программу.

Ребятам простым языком рассказали о Петсамо-Киркенесской наступательной операции и об уникальном статусе Мурманска как одного из первых городов, оказавшихся в непосредственной близости к линии фронта.

Отдельное место в программе заняла дань уважения защитникам края — собравшиеся узнали имена героев и познакомились с их биографиями.

В завершение встречи детей познакомили с краеведческой литературой, посвящённой войне на Мурмане.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31111&page=1