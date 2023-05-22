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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.23 13:30

В Детской музыкальной школе ЗАТО город Заозерск состоялось торжественное открытие современного виртуального концертного зала

В рамках открытия зрители смогли прикоснуться к великому искусству в онлайн-режиме, побывав в зале Мариинского театра и прослушав фрагмент второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

Создание виртуального концертного зала стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Виртуальный концертный зал на 108 мест оснащён современным мультимедийным оборудованием, акустической системой и проектором. Его открытие позволит заозерчанам всех возрастных категорий в режиме онлайн включиться в культурно-музыкальное пространство, следить за культурными событиями, смотреть и слушать музыкальные шедевры.

Гостями значимого события стали педагоги школы, юные музыканты и их родители. С приветственным словом к присутствующим обратилась министр культуры Ольга Обухова.

«Развитие учреждений культуры в самых отдаленных уголках области - один из приоритетов нашей работы! В этом деле очень важна федеральная поддержка, благодаря которой теперь и у юных музыкантов из Заозерска есть возможность прикоснуться к лучшим образцам мирового и отечественного искусства, смотреть трансляции концертов ведущих исполнителей в лучшем качестве, слышать и чувствовать красоту классической музыки в стенах родной школы», - отметила глава минкульта Мурманской области.

Поздравили коллектив школы и её воспитанников глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин и председатель Совета депутатов Игорь Винокур.

 

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457262282%2Fwall-171749274_28761

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