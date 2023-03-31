Мурманская область. Арктика (16+)31.03.23 11:00
В детской поликлинике Кандалакшской центральной районной больницы прошёл капитальный ремонт
В детской поликлинике Кандалакшской центральной районной больницы завершен капитальный ремонт. Помимо комплексных отделочных работ, созданы комфортные зоны ожидания для посетителей, заменена медицинская мебель.
Маленькие северяне будут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на выполнение капремонта было направлено 42,8 млн рублей средств федерального и областного бюджетов. Работы выполнены в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» и в рамках плана «На Севере – жить».
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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