В детской поликлинике Кандалакшской центральной районной больницы прошёл капитальный ремонт

В детской поликлинике Кандалакшской центральной районной больницы завершен капитальный ремонт. Помимо комплексных отделочных работ, созданы комфортные зоны ожидания для посетителей, заменена медицинская мебель.

Маленькие северяне будут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, на выполнение капремонта было направлено 42,8 млн рублей средств федерального и областного бюджетов. Работы выполнены в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» и в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru