В детской поликлинике Мончегорска используется новое оборудование для кабинета оториноларинголога

Для проведения диагностических и лечебных процедур в детской поликлинике Мончегорской центральной районной больницы за счет средств областного бюджета был приобретен ЛОР-комбайн, укомплектованный дополнительным функциональным оборудованием. Стоимость оборудования около 3,5 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в комплектацию ЛОР-комбайна входит эндоскопическая видеокамера с цветным изображением. Использование эндоскопической техники с большим монитором позволяет врачу наиболее эффективно проводить диагностику заболеваний носоглотки, области уха у детей. Автоматический подогрев до температуры тела медицинских инструментов и жидких лекарственных препаратов для орошения дает возможность комфортно осуществлять детям необходимые диагностические и лечебные манипуляции.