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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.20 10:00

В Детской поликлинике Североморска появился аппарат питьевой воды с многоступенчатой системой очистки и фильтрации

Пурифайер - аппарат для очистки, нагрева и охлаждения питьевой водопроводной воды - установлен в фойе поликлиники, рядом со стойкой регистратуры. Он предназначен для посетителей учреждения.

Аппарат оснащён многоступенчатой системой фильтрации и обеззараживания воды, которая позволяет очищать её от хлорорганики, различных примесей, а также уничтожать болезнетворные бактерии и вирусы, сохраняя при этом полезные для человеческого организма соли и минералы.

- Аппарат появился в поликлинике благодаря спонсорской помощи директора одной подрядной организации, занимающейся обслуживанием улично-дорожной сети в ЗАТО - Константина Сафронова. Для посетителей детской поликлиники это хороший подарок. Аппарат уникален тем, что не только подогревает или охлаждает воду, он очищает её до такой степени, что вода на выходе лишена микробов, лишена хлора и что сейчас немаловажно – вирусов, - рассказал главный врач ЦРБ Валентин Сердюк.

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