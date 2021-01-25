В детской школе искусств №3 Мурманска начались работы по созданию виртуального концертного зала

В этом году в детской школе искусств №3 в Мурманске появится виртуальный концертный зал. Обновления произойдут в рамках национального проекта «Культура» – по результатам конкурсного отбора Министерства культуры России в 2021 году, помимо виртуального концертного зала, школа будет оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой.

Ещё 11 млн рублей из консолидированного бюджета (федерального, регионального и местного) учреждение получит на закупку одежды сцены, зрительских кресел и музыкальных инструментов. В школе появятся рояль и электронные фортепиано, также будет оборудовано интерактивное рабочее место для незрячей студентки.

«У нас есть позитивный опыт создания виртуальных концертных залов, – подчеркнул начальник управления финансово-правового обеспечения регионального министерства культуры Тимур Давлетшин. – Надеемся, что эта сеть будет расширяться, и как можно большему числу жителей станут доступны качественные концертные программы».

В рамках нацпроекта «Культура» в Мурманске уже модернизировано несколько учреждений культуры. В 2019 году создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина, 59, открыта первая в стране детская модельная библиотека на улице Баумана, 24, тогда же первым в России был обновлен Мурманский областной театр кукол. В 2020 году по модельному стандарту был переоснащён филиал № 15 Центральной детской библиотеки на проспекте Ленина, 94.