В Детской школе искусств №3 прошёл II открытый фестиваль-лаборатория детских школ искусств города Мурманска «Траектория роста»

Проведение фестиваля приурочено ко Дню работника культуры, которое объединило все учреждения этой сферы, расположенные на территории города Мурманска: школы искусств, библиотеки, дома культуры.

Участниками стали более 300 специалистов и руководителей. Фестиваль проходил на двух локациях: мастер-классы, где обсуждались вопросы методического сопровождения образовательного процесса; выставка художественных работ учащихся по различным направлениям деятельности школ искусств.

Выступили приглашённые специалисты с докладами, обсудили кадровую политику и профессиональную ориентацию. В числе спикеров Пугачева Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-производственной и методической работе ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»; Чернышева Ольга Викторовна, преподаватель театрального отделения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №10»; Крынжина Елена Ивановна, заслуженный работник культуры, председатель регионального отделения союза театральных деятелей России, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2024 году тематика мероприятий посвящена Году семьи. В рамках педагогической лаборатории «Ценностные ориентации современной школы искусств. Союз семьи и школы» была организована работа 5 секций, где педагогические работники делились эффективным опытом педагогической деятельности по вопросам организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, формирования родительского актива как участника образовательного процесса школы искусств и многим другим.

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения и концертной программой, в которой обучающиеся представили разнообразные номера.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26984&page=1