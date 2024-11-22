В Детской театральной школе Мурманска началась подготовка к праздничным мероприятиям

Вчера состоялась репетиция новогодней интермедии - действа, с которого начинаются традиционные новогодние утренники в учреждении. В этом году самых юных зрителей приглашают на кукольную сказку «Мыши в космосе», а ребят от 6 лет - на спектакль «На Севере Мишка».

По доброй традиции, все новогодние спектакли в ДТШ открывает интермедия. В театральном фойе гостей ждут весёлые игры и праздничная атмосфера, хороводы вокруг ёлочки и сказочные персонажи, в том числе главные герои праздника - Дед Мороза и Снегурочка. А в зрительном зале оживает волшебная история.

Как отмечает администрация города Мурманска, воспитанники Детской театральной школы постоянные участники городских праздничных мероприятий. Помимо школьных спектаклей юные актеры готовятся к церемонии открытия главной городской ёлки на площади у ГДЦ «Меридиан», которая состоится 1 декабря.

Всего для выступления в центре города юные звездочки готовят шесть номеров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28896&page=1