В Детской театральной школе Мурманска состоялся добор учащихся

В Детской театральной школе города Мурманска вчера прошло прослушивание юных северян, желающих присоединиться к миру творчества. Мурманчане смогли продемонстрировать свои способности и таланты перед приемной комиссией.

Каждый год на отделениях «Основы актёрского мастерства и режиссуры», «Основы художественно-постановочной работы» и «Раннее художественно-эстетическое развитие» (подготовительные группы, класс «Премьер») обучаются более 750 ребят. Это замечательная возможность для детей и подростков в возрасте от 7 до 20 лет освоить интересующие их направления подготовки.

Творческие коллективы учреждения постоянно участвуют в городских и всероссийских мероприятиях, фестивалях и конкурсах.

Многие выпускники мурманской ДТШ добились успеха в театральной и киноиндустрии. Они выступают на сценах театров России, работают на съёмочных площадках и телевидении, ставят спектакли, а также преподают в художественных школах и театральных студиях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28455&page=1