В Детской театральной школе Мурманска состоялся ежегодный большой концерт студенческого объединения МАГУ «КЛюП-студия»

Университетский ансамбль создан в 2001 году под руководством доктора педагогических наук, профессора, заслуженного учителя России Дмитрия Григорьевича Левитеса как клуб любителей песни, объединивший разных по музыкальным и поэтическим пристрастиям и интересам людей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в настоящее время это один из самых известных и популярных студенческих коллективов в регионе, лауреат и дипломант многочисленных фестивалей и конкурсов.

В первом отделении коллектив представил авторский материал разных лет, во втором отделении для зрителей прозвучали отечественные и мировые хиты в исполнении солистов ансамбля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24521&page=1