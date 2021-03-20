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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.21 10:30

В Детской театральной школе прошёл мастер-класс известного художника-реалиста

Константин Мирошник посетил столицу Заполярья. Долгожданный приезд известного реалиста дал возможность талантливым юным художникам региона и их педагогам познакомиться с мастером лично и посетить его мастер-класс, который прошел в Детской театральной школе.

Мастер-класс по работе над портретом от Константина Мирошника поможет воспитанникам отделения художественно-постановочной работы Детской театральной школы, детских школ искусств Мурманска разнообразить свою технику рисунка, а в будущем – определиться с  собственным стилистическим направлением в живописи и графике.

Юные художники отметили, что для них мастер-класс – это повод уделить особое внимание работе с портретом.

«Всегда приятно получать новый опыт. У учителей из других городов России всегда есть чему поучиться. Константин подробно все объяснял, шутил и поддерживал беседу. Это было замечательно», – рассказала воспитанница класса «Премьер» Детской театральной школы Виктория Пантелеева.

По словам Константина Мирошника, он получил вдохновение не только от общения с участниками мастер-класса, но и от прогулок по Мурманску. Художника поразили красоты заполярной столицы. Пейзажи Мурманска Константин отобразил в полотне, которое он написал с вида, открывающегося с 12 этажа гостиницы «Азимут».

Как сообщает региональное Министерство культуры,  в рамках визита Константин Мирошник выступил председателем жюри городского традиционного конкурса «Театр в моей жизни», который проходил в Детской театральной школе. Учащиеся художественных школ, детских школ искусств и художественно-постановочного отделения Детской театральной школы представили более 250 работ в номинациях живопись, графика, прикладное искусство и театральная афиша. В своих работах дети отобразили любимые спектакли и их героев, кроме того представили свое авторское прочтение афиш различных постановок.

Константин Мирошник – российский художник-живописец. Член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО. Особенность его творчества в том, что произведения пишутся в четыре руки, в творческом тандеме с его женой Наталией Кургузовой-Мирошник. Талант каждого из художников имеет свои оригинальные оттенки, которые, соединяясь в едином произведении, приобретают совершенно особое звучание. В середине 90-х годов Константин был задействован в росписи Храма Христа Спасителя.

 

 

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