В Детской театральной школе удостоверение Почётного гражданина города-героя Мурманска вручили Фёдору Александровичу Щербине

Также состоялась торжественная церемония награждения победителя и лауреатов XXIII конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

В этом году в двадцать третий раз участники представили на конкурс свои яркие, эмоциональные, колоритные рисунки — признания в любви родному городу. Участниками стали не только воспитанники художественной школы и школ искусств, но и учащиеся мурманских школ, лицеев, гимназий и дошкольных учреждений в возрасте от 4 до 16 лет.

В этом году на конкурс поступило 265 работ из 46 образовательных учреждений и учреждений культуры города Мурманска.

По итогам конкурсного отбора лауреатами были признаны девять работ, победителем стала только одна работа — рисунок «Мой теплый Север», который создала ученица ДШИ № 2 города Мурманска (ул. Магомета Гаджиева, 6а) Амалия Чурина (преподаватель — Арина Игоревна Макарова). По сложившейся традиции рисунок победителя, напечатанный на большом баннере, размещён на торце здания городского делового центра «Меридиан».

Как пишет администрация города Мурманска, кроме того, состоялись чествование стипендиатов главы муниципального образования и церемония награждения лауреатов премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска». Награду получили десять человек: Большаков Алексей Александрович; Голубева Надежда Анатольевна; Докшанин Сергей Андреевич; Дубровская Наталья Викторовна; Евсеева Татьяна Валерьевна; Зайкин Сергей Аркадьевич; Нелюбина Марина Станиславовна; Ромашова Анна Юрьевна; Смирнова Татьяна Александровна; Тишкин Павел Владимирович.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25818&page=1