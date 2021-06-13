В Детскую школу искусств Полярного поставлено новое оборудование и инструменты в рамках нацпроекта «Культура»

В 2019 году Детская школа искусств Полярного одержала победу в конкурсном отборе на обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура». На покупку нового оборудования было выделено более 730 тысяч рублей.

Новое оборудование и инструменты стали долгожданным подарком для более чем трехсот учащихся Детской школы искусств. Руководство школы заключило договора на поставку музыкальных инструментов, комплектов интерактивного оборудования и учебных пособий, ноутбуков, графических планшетов, мультстудий, хоровых станков, танцевальной обуви, муфельной печи и наглядных пособий для учащихся художественного отделения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, музыкальный фонд школы пополнился большим концертным роялем KAWAI, обладающим уникальным звуком с теплой и бархатной тембральной окраской. Кроме того, в школе появились 3 акустических пианино KAWAI, 5 цифровых пианино CASIO, 3 виолончели, 2 гитары, изготовленные на заказ балалайка прима и домра прима ручной работы, баян «Тула».

Произошедшие благодаря реализации национального проекта «Культура» изменения значительно увеличат качество учебного процесса.

«Когда ребёнок играет на хорошем инструменте, заинтересован чем-то новым, у него и отношение к искусству, и мотивация к обучению совершенно другая. Новое оснащение позволит детям еще больше раскрыть свои таланты и добиться новых достижений. Это дополнительные возможности и мотивация. 1 сентября планируем продемонстрировать нашим воспитанникам возможности новых инструментов и оборудования», - делятся своими эмоциями специалисты Детской школы искусств.