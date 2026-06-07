В детстве мужчины мечтали стать военными или космонавтами, женщины — врачами или учителями

Мужчины в детстве чаще видели себя в военной сфере, космонавтике и технических дисциплинах, а женщины — в медицине, образовании и юриспруденции. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Судя по воспоминаниям мужчин, чаще всего они в детстве грезили о военной карьере (11% опрошенных). На втором месте с 9% голосов — мечты о космонавтике. В топ-3 также вошли различные инженерные специализации 8% респондентов). Водителем хотели стать 7%, лётчиком — 6%, врачом — 4%.

Ещё 4% мужчин в детстве метили сразу на пост президента страны. По 3% мечтали о таких профессиях как машинист поезда, музыкант, повар, полицейский, программист или ученый. 2% в детстве хотели руководить компаниями. Ещё по 2% думали, что станут спортсменами или учителями.

У женщин в детстве самой заветной мечтой чаще всего была профессия врача (22% россиянок). О карьере учителя грезили 13% опрошенных. Юриспруденция казалась привлекательной 7% женщин.

По 4% мечтали быть музыкантами или полицейскими. По 3% голосов набрали профессии ветеринара, дизайнера, переводчика и повара. По 2% россиянок в детстве хотели стать актрисами, космонавтами, стюардессами или парикмахерами.

Время проведения опроса: 25—29 мая 2026 года.