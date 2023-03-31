В девяти арктических регионах России 6-7 апреля пройдёт масштабное учение «Безопасная Арктика-2023»

6–7 апреля в девяти арктических регионах страны в рамках плана председательства состоится учение «Безопасная Арктика – 2023». В нём примут участие более 20 органов власти, две госкорпорации, десять хозяйствующих субъектов и представители девяти стран Африки, Латинской Америки и Евразии.

Как пишет vk.com/arctic_on, опытные спасатели отработают 16 практических навыков в различных средах — под землёй и на земле, на воде и в воздухе. Они продемонстрируют слаженность действий при ликвидации последствий ЧС на производственных объектах, выбросов АХОВ, аварийного отключения электроснабжения, авиакатастроф и аварий на судах, техногенных пожаров, разлива нефтепродуктов и обрушения зданий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии события стартовала научно-исследовательская экспедиция МЧС в Арктике. За 12 суток 76 спасателей преодолеют более 1,6 тысячи километров по территории Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Республики Коми и испытают отечественную вездеходную технику, экипировку и снаряжение.

А в детских садах, школах, колледжах и вузах Арктической зоны с 3 по 7 апреля пройдёт Неделя безопасности. Каждый день будет посвящён определённой тематике — например, предмету ОБЖ, пожарной безопасности, тренировкам по эвакуации.