В деятельности администрации города Мурманска прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в деятельности администрации города Мурманска и структурных подразделений администрации города областного центра.

В ходе проверки в деятельности муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, выразившиеся в ненадлежащем исполнении сотрудниками обязанностей, установленных ст. 8 федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 12 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», ст. 275 Трудового Кодекса РФ, решения Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 № 10-122, а также постановлением администрации города Мурманска от 01.04.2013 № 675 в части представления полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В связи с ненадлежащим исполнением требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе игнорировании муниципальными служащими и руководителями подведомственных учреждений установленных обязанностей, неэффективной работой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), прокуратурой округа внесено 6 представлений об устранении нарушений закона и рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших предоставление недостоверных сведений.