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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 09:00

В деятельности двух дошкольных образовательных организаций Мурманска выявлены нарушения

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска была проведена проверка исполнения образовательными организациями с круглосуточным пребыванием детей законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних воспитанников.

Нарушения выявлены в деятельности двух дошкольных образовательных организациях города Мурманска.

Нарушения выразились в неполном оснащении помещений медицинского блока образовательной организации необходимой мебелью, оргтехникой, медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.

Кроме того, в деятельности одной образовательной организации выявлено нарушение правил обращения медицинских изделий. Проверкой установлено хранение вне карантинной зоны в медицинском шкафу медицинского блока более 200 одноразовых шприцев с истекшим сроком годности, установленного производителем.

Также установлено, что другая образовательная организация, не имеющая лицензии на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельность, осуществляла хранение лекарственных средств. Все лекарственные средства находились на хранении в медицинском блоке образовательной организации по истечении сроков годности.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителей дошкольных образовательных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также причин и условий им способствовавших.

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