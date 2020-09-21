В деятельности медицинских организаций выявлены нарушения закона в сфере охраны здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения медицинскими организациями законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних.

Нарушения выявлены в деятельности двух медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним пациентам. Как в стационаре, так и в поликлинике проверкой вскрыты нарушения законодательства об обороте лекарственных средств, выразившиеся в несоблюдении правил их хранения с нарушением температурного режима, а также выявлено хранение ряда лекарственных средств вне карантинной зоны с истекшим сроком годности.

В поликлинике выявлены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в эксплуатации медицинской техники без длительного технического обслуживания.

Не всегда поликлиникой соблюдаются требования закона в части получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.

На момент проверки установлено, что первичная медико-санитарная помощь оказывалась 5 несовершеннолетним с даты нормативно закрепленного требования о получении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство – с 16 июля 2013 года, и по настоящее время без получения указанного документа.

В указанной медицинской организации выявлены нарушения предельных сроков ожидания бесплатной медицинской помощи детьми-инвалидами.

Проверкой установлено, что в нарушение требований закона 9 несовершеннолетних, имеющие статус ребенок-инвалид, получили консультации врачей-специалистов с превышением 14-дневного предельного срока ожидания.

Кроме того, ребёнок-инвалид дважды в 2020 году получал медицинскую помощь в виде магнитно-резонансной томографии головного мозга с нарушением 14-дневного срока ожидания.

Аналогичные нарушения выявлены при оказании медицинской помощи ребенку-инвалиду при проведении компьютерной томографии грудной клетки с наркозом.

По результатам проведенной проверки в адрес главных врачей медицинских организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, а также причин и условий им способствовавших.