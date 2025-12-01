В действиях «Банка ВТБ» установлено нарушение пункта 2 части 3 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе

Мурманское УФАС России обратилась гражданка с жалобой на рекламу «Банка ВТБ», которая распространялась в эфире радиостанции «Новое Радио».

Реклама банка была следующего содержания: «Получать любые социальные выплаты с бонусами очень легко. Оформите пособия от государства на карту «ВТБ», чтобы повысить ставку по накопительному «ВТБ» счёту до 25%. Узнайте больше на VTB.RU. ВТБ, всё получится. Социальные выплаты – это меры социальной поддержки федерального или регионального уровня в виде денежных выплат. Срок участия в акции до 8 июня 2025 года. Подробнее об организаторе акции, условиях, ограничениях, сроках проведения на ВТБ точка ру. Банк ВТБ (ПАО) Реклама. 0+».

Заявитель считает рекламу недостоверной и сообщающей о том, что при переводе любых социальных выплат в «Банк ВТБ» можно будет стать участником промо-акции. На деле акция распространялась не на все виды выплат.

Банк пояснил, что для потребителей, желающих подробнее ознакомиться с условиями акции, в рекламе указана ссылка на официальный сайт банка. Под словом «любые» банк имел в виду, что меры социальной поддержки, доступные к участию в промо-акции, положены различным категориям граждан. Перечислить все виды выплат было невозможно, так как время в эфире ограниченно.

Управлением установлено, что в промо-акцию банка не входили пенсионные зачисления, пособия/выплаты по безработице и больничным листам, а также выплаты инвалидам.

Таким образом, реклама «Банка ВТБ» вводит потребителей в заблуждение, формируя представление, что они смогут участвовать в промо-акции и получать проценты по накопительному счёту при переводе в банк любых социальных выплат.

Управление признало в действиях финансовой организации нарушение Закона о рекламе. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Мурманского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.