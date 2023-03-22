«В динамичном развитии региона есть вклад каждого из вас»: в ходе «прямой линии» губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян за активность и любовь к Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл «прямую линию» с жителями Мурманской области. Эфир прошёл в аккаунте главы региона в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм-канале.

За 2,5 часа Андрей Чибис ответил на 68 вопросов, всего же под анонсами «прямой линии» и трансляцией северяне оставили почти 1600 комментариев. Отметим, «прямая линия» состоялась в день четырёхлетия с момента назначения Андрея Чибиса на пост.

Одной из часто поднимаемых северянами в ходе общения вопросов было обновление коммунальной инфраструктуры и уход региона от мазутозависимости. Губернатор подчеркнул, что в этом году на модернизацию только объектов теплоснабжения направят 4,8 млрд рублей, в том числе при федеральной поддержке. Запланирована реконструкция тепловых сетей и котельных в Мурманске, Алакуртти, Кильдинстрое, Гаджиево, Заозерске, Ревде, Верхнетуломском, Высоком, Ловозере и ряде других населённых пунктов.

«Исторически сложилось, что мазут – основной вид топлива в нашем регионе, но мы делаем всё, чтобы это изменить. Перевели котельные на торф в Умбе, методично ремонтируем объекты, максимально модернизируем и оптимизируем инфраструктуру, за счёт этого удалось существенно снизить аварийность. Но главная наша цель – перейти на другой вид топлива: газифицировать Мурманскую область. Этот проект поддержан президентом и правительством. Мы с «Газпромом» разработали детальный план реализации. Общая рабочая группа работает над нюансами. Планируется, что проектные работы активизируются в ближайшее время, пройдёт сбивка. Но главное – есть поддержка главы государства, поэтому никакие факторы не смогут помешать прокладке сюда трубы. Это очень важно для экономики региона», – подчеркнул губернатор.

Жительница Колы спросила у губернатора о планах по строительству новых домов в городе. Глава региона ответил, что тема обеспечения жильём – одна из ключевых для команды регионального правительства. Реализуется программа «Свой дом в Арктике», которая позволяет получить субсидии на строительство ряду категорий северян, среди которых молодые и многодетные семьи, учителя, медики, участники специальной военной операции и другие категории. «Важно, чтобы люди могли выбирать, в каком доме они хотят жить, иметь возможность строить и развиваться в Кольском Заполярье. Уже более 200 семей получили сертификаты, 41 дом построен. Программу обязательно продолжим», – подчеркнул глава региона, и отметил, что второй приоритет – строительство многоквартирных домов.

«К нам переезжают на постоянное место жительства люди, и это направление очень востребовано, мы видим устойчивый и растущий спрос на новостройки. Уже возводим два новых дома в Мурманске, по одному – в Терском и Кандалакшском районах, планируем также строить МКД под разные задачи: аренду для востребованных специалистов, переселение из аварийных домов, для детей-сирот. Это должно привлечь и частных застройщиков. Жильё в Коле – одно из важных направлений застройки в регионе. Планируем, что между новой набережной и домами появится современный микрорайон. Проект уже в работе», – отметил Андрей Чибис.

Ещё один северянин уточнил у главы региона, когда будет построено новое здание аэропорта «Мурманск». Губернатор подчеркнул, что проект и его финансовая модель готовы, ведутся процедуры по заключению контракта. «Современный, большой аэропортовый комплекс с удобными рукавами для выхода пассажиров на поле по плану начнёт строиться этим летом. Надо понимать, что это вопрос не одного года. Кроме того, мы продолжаем работать над расширением маршрутной сети: субсидируем ряд новых рейсов. Этой весной из Мурманска начнут летать самолёты в Минск, Казань, Калугу и Минеральные воды», – сообщил губернатор.

Жители поблагодарили Андрея Чибиса за внимание к отдаленным населённым пунктам и программу реновации ЗАТО, в рамках которой недавно был открыт ФОК в Заозерске, построен детский сад в Алакуртти, обновляются дома и общественные пространства. Жительница Печенги уточнила у губернатора, когда будет открыт новый корпус школы №5. Андрей Чибис сообщил, что строительство нового школьного корпуса планируется завершить в 2024 году. «Нам очень важно, чтобы юные жители Печенги и нескольких гарнизонов вокруг, –ученики школы №5 имени Героя России Михаила Попова, учились в комфортных условиях», – подчеркнул губернатор.

Сообщение жительницы посёлка Енский касалось поддержки медицинских работников на Севере, она также поблагодарила губернатора за открытие медицинского пункта. Губернатор отметил, что развитие медицины – ключевое направление работы регионального правительства. «У нас успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе в рамках плана «На Севере – жить» мы за последние несколько лет значительно обновили оборудование – на 2/3 от плана, ремонтируем поликлиники, создаем ФАПы и амбулатории в отдаленных населенных пунктах. Недавно в Североморске-3 открыли отличную амбулаторию, до этого в Сафоново, в ближайшее время на 27 км под Мончегорском. Но ещё важнее привлечь специалистов, удержать, обучить тех, кто хочет работать по этой специальности. У нас два колледжа и факультет в МАГУ выпускают медиков. Действует уникальный пакет мер поддержки для медиков. Предоставляется жильё и компенсация аренды. Конкурентоспособная зарплата. Главврачи тоже знают, что это их прямая ответственность. И всё это уже даёт увеличение количества медработников. Стремимся в ближайшие год-два победить проблему нехватки медперсонала», – перечислил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что все обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут оперативно взяты в работу, решение вопросов на постоянном контроле.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение главу региона спросили, какой он видит Мурманскую область через 10 лет. «Я убеждён, что нам всем удалось дать динамику развитию, что регион будет процветать. Поддержка наших проектов президентом и правительством также даёт очевидный толчок. Важна и экономика: портфель инвестпроектов в регионе превышает триллион рублей. Это значит, что будут новые рабочие места и улучшение жизни людей. Северяне делают большое дело, живя и работая здесь. В нашем развитии есть вклад каждого жителя Мурманской области. Огромное спасибо за активность, работу, стойкий северный характер, небезразличие, предложения и вопросы. Только вместе мы можем сделать регион ещё более сильным и Россию – ещё более великой», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru