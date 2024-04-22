В ДК Ленинского округа состоялся XXIII Городской семейный конкурс детского творчества «Мисс мурманчаночка — 2024»

Мероприятие организовано в рамках Года семьи. Тема конкурса — «Книга сказок». Ведущие кот и Баба-Яга создали по-настоящему сказочное настроение.

Среди юных участниц были принцессы, царевны, феи и княжны. Девочки рассказали о своих увлечениях, родителях, братьях и сестрах. Также представили десерты собственного приготовления. Это и тортики, и пряники, и блины, и кексы, и пироги.

Завершающим штрихом конкурса стал показ творческих номеров. У каждой участницы свой талант, начиная от вокального искусства и заканчивая игрой на флейте.

Как сообщает администрация города Мурманска, жюри объявили победителей в следующих номинациях:

«Мисс мурманчаночка — 2024» — София Тинькова;

«Мисс очарование» — Софья Марченкова;

«Мисс грация» — Софья Стельмашок;

«Мисс фантазёрка» — Лилия Шилова;

«Мисс индивидуальность» — Мария Константинова;

«Мисс Вдохновение» — Елизавета Пшегоцкая;

«Мисс элегантность» — Ярослава Маслова.

Всех участниц наградили дипломами и памятными подарками.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27198&page=1