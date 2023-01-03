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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 14:00

В дни новогодних каникул областная «Кировка» приглашает северян всех возрастов на яркие семейные квесты и развлекательные программы

До 4 января во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова мальчишек и девчонок ждёт семейная сказка «Царица Арктика», где главные герои — любители волшебства решают спасти Новый год. По пути они встретят пингвинов, которые подскажут дорогу к единственной, кто способен все исправить — Царице Арктике. После спектакля в Зрительном зале юных участников ждёт танцевально-развлекательная программа у ёлки с главными героями Нового года – Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками.

5 и 6 января «Кировка» предлагает посетить спектакль-караоке, отвлечься от привычных дел и окунуться в дружелюбную атмосферу праздника, от души посмеяться, услышать и спеть всеми любимые песни.

Новогоднее настроение артисты Дворца культуры также будут создавать юным гостям ярмарки «На Севере – тепло!», которая в дни каникул работает на улице Воровского. 6 и 7 января Дед Мороз и Снегурочка приглашают детей принять участие в развлекательной игровой программе: подвижные игры и конкурсы, творческие интерактивы, призы и подарки

Как сообщает региональное Министерство культуры, для семей мобилизованных и участников СВО областная «Кировка» проведет новогодний квест «Вперед за звездой». Участников ждёт насыщенное яркими событиями приключение по загадочному зимнему городу, которое поможет зарядиться праздничным настроением. Приобрести билеты на новогодние мероприятия областного Дворца культуры можно онлайн, в том числе и в рамках программы «Пушкинская карта».

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Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
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