В дни новогодних каникул северян приглашают посетить экспозиции Мурманского областного художественного музея

Мурманский областной художественный музей приглашает жителей и гостей региона на выставки, которые начали работу с 5 января.

В главном здании Мурманского областного художественного музея откроется выставка «Ночь перед Рождеством». Экспозиция познакомит зрителя с красочными открытками разных годов и уникальными изделиями декоративно-прикладного искусства: невесомыми и снежными кружевами, матрёшками со сказочной росписью и традиционными поморскими игрушками, кропотливо выполненными руками мастера. С помощью QR-кодов у зрителей есть возможность узнать, как создать рождественское чудо своими руками, отгадать загадки и услышать знакомые праздничные мелодии. Выставка будет работать до 16 января, вход свободный.

Несколько экспозиций с 5 января будут ждать посетителей в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Начнёт работу выставка произведений Анатолия Шаковца из собрания музея, посвященная памяти художника. Анатолий Григорьевич Шаковец – график, член Союза художников России. Работал художником-оформителем в учреждениях Мурманска, в художественно-производственных мастерских Художественного Фонда РСФСР, преподавал на кафедре изобразительного искусства Мурманского государственного гуманитарного университета, оформил около 40 книг русских и зарубежных авторов, изданий по краеведению. Анатолий Шаковец был представителем строго реалистического, академического стиля. Работал в техниках печатной и станковой графики, акварели и живописи. Являлся участником областных, региональных, всероссийских, всесоюзных, республиканских, зарубежных выставок с 1980 года. Персональные выставки художника были организованы в Мурманске, Лулео, Еливари (Швеция) и в других городах и странах. Работы автора хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, в частных коллекциях в России и за рубежом. Посетить выставку можно до 23 января.

Кроме того, в центре откроется выставка «Блюдечко с голубой каёмкой». Посетители увидят фарфор и фаянс, созданный Конаковским фаянсовым заводом. Это одно из старейших предприятий фарфорофаянсовой промышленности, основанное в 1809 году в селе Кузнецово Тверской губернии (ныне город Конаково Тверской области). В настоящее время завод не работает, а на базе художественной лаборатории завода действует компания «Конаковский фаянс», где трудится небольшая группа энтузиастов, преданных своему делу. Выставка будет работать до 27 февраля.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в эти дни также начнёт работу экспозиция «Художественные промыслы России. Часть 2». На выставке будут представлены произведения художественных промыслов России из собрания музея: гжель, кружевоплетение и искусство резьбы по кости.

Гости музея также смогут увидеть выставку работ выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств. В экспозиции «Уроки живописи» представлено более двадцати дипломных работ выпускников колледжа искусств. Выставку можно посетить до 30 января.