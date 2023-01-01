В дни новогодних праздников на Северном флоте пройдут игры отборочного этапа Ночной хоккейной лиги
В дни новогодних праздников на Северном флоте в рамках отборочного этапа Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» пройдут хоккейные игры.
Хоккейные матчи команд Северной военной хоккейной лиги состоятся в дивизионах «Лига Надежды» и «Лига Мечты».
В хоккейных состязаниях принимают участие команды, входящие в состав Северной военной хоккейной лиги, и представляющих объединения, соединения и ряд воинских частей Северного флота.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, в 2021 году команда «Гроза» стала первой командой Северной военной хоккейной лиги, победившей в дивизионе «Лига Мечты. Малый кубок» Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447603@egNews