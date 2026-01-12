В дни новогодних праздников военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота посетили подводную лодку-музей «К-21»

Военнослужащие, из числа молодого пополнения, проходящие военную службу по призыву в подразделениях управления авиации Северного флота, побывали с экскурсией на легендарной Краснознаменной подводной лодке «К-21».

Они узнали историю зарождения подводных сил Северного флота, услышали о легендарной атаке гитлеровского линкора «Тирпиц», приобщились к жизни подводников-североморцев времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие с большим интересом прошлись по отсекам, побывали в центральном посту, где им рассказали о системах управления, погружения и всплытия подводной лодки.

По окончании экскурсии все желающие задали интересующие их вопросы экскурсоводу музея.

Фото: https://mil.ru/news/2520e023-3116-4ab8-81b7-95c502fd3d4c