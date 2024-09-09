В дни проведения Арктического фестиваля посещение природного парка «Териберка» для гостей фестиваля будет бесплатным

IX Арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 14 и 15 сентября в окрестностях села Териберка. Организаторы отмечают, что в этом году в фокусе внимания – северная природа и бережное отношение к ней. Традиционно для гостей будут работать арктическая кухня, зоны мастер-классов, ярмарки, лекторий, организованы экскурсии и многое другое.

Чтобы бесплатно посетить природный парк в дни проведения фестиваля, нужно оформить разрешение на Единой платформе ООПТ, выбрав в графе «Категория» строку «Гражданин РФ с правом на льготу», после чего в выпадающем списке «Тип льготы» выбрать «Участник Арктического фестиваля 14 и 15 сентября».

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, если вы оформите разрешение, выбрав данную льготную категорию, однако при этом дата посещения не будет совпадать с периодом проведения фестиваля, ваше разрешение будет аннулировано.

Если вы уже оформили разрешение на 14 и 15 сентября и оплатили его, вы можете осуществить возврат, обратившись в ГОКУ «Дирекция ООПТ» по электронной почте: info@oopt-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/