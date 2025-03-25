В дни проведения Международного арктического форума состоится выставка макетов ледоколов «Через пять морей»

В Мурманске в дни проведения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоится выставка макетов ледоколов «Через пять морей». Жителей и гостей города приглашают познакомиться с историей Мурманского порта и узнать больше про путь Кольского Севера на протяжении тысячи лет с середины XII века.

Мурманск остаётся крупнейшим портом и главной морской магистралью. На выставке будут представлены макеты ледоколов и познавательные информационные стенды, которые помогут погрузиться в захватывающую историю о том, как Мурманск стал воротами в Арктику.

«Международный арктический форум приурочен к 500-летию российского освоения Северного морского пути. Именно эта тема вдохновила нас разработать экспозицию, в рамках которой каждый гость сможет больше узнать о том, как именно Мурманск стал воротами в Арктику. Макеты для экспозиции отбирали вместе с Мурманским областным краеведческим музеем. Конечно же, сама локация Морского вокзала вдохновила выбрать именно такой подход, ведь именно на его территории находится ледокол «Ленин» –популярный туристический объект Мурманска», – рассказала куратор выставки, специалист Центра городского развития Мурманской области Полина Малышкина.

Выставка откроется 25 марта в 18.00 и пройдёт на Морском вокзале по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 25 (2-й этаж.) Она будет работать до 29 марта включительно с 12.00 до 20.00. Вход свободный. (6+)

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/