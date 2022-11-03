В дни школьных каникул учащиеся морского класса Северного флота школы №3 города Дудинка Красноярского края прибыли в Североморск по приглашению моряков-североморцев

Дети уже побывали в мемориальном комплексе «Краснознаменная подводная лодка К-21», расположенном на площади Мужества в Североморске, музее Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново. Познакомились с историей города Североморска и совершили пешую прогулку по его достопримечательным местам.

На борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» моряки-североморцы провели для ребят экскурсию, рассказали об устройстве крейсера, его дальних походах и истории, а также службе на Северном флоте. У детей крейсер вызвал неподдельный интерес, они задавали много вопросов о службе моряков – надводников, походах по морям и океанам.

Для юных таймырцев был организован обед на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», который в текущем году совершал заход в порт Дудинка при выполнении задач Арктического похода отряда кораблей и судов Северного флота.

Таймырские школьники также побывают в главной базе Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в городе Полярный Мурманской области, где посетят краеведческий музей и музей флотилии, а также корабли объединения и одну из подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба СФ, тесные связи в рамках военно-патриотического воспитания молодёжи существуют между Северным флотом и Таймырским Долгано-Ненецким муниципальным районом уже много лет. Ежегодно на кораблях Северного флота, выполняющих задачи арктических походов, проходят церемонии приема таймырских школьников в юнармейцы и юнги. А с 2020 года по инициативе заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева в городе Дудинка в школе №3 открыт морской класс Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443979@egNews