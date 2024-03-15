В дни выборов Президента России в Мурманске отметят Масленицу, проведут концерты и весёлые старты

В областном центре в дни выборов Президента РФ рядом с избирательными участками будут проходить различные активности. Будут организованы торговля выпечкой и различные интерактивные площадки. выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов, фотозоны.

Как сообщает администрация города Мурманска, Масленицу отметят на прилегающих территориях школ №13 (17 марта - в 12.00), №22 (15 марта - в 12.00), №23 (16 марта - в 12.00), №34 (15 марта - с 12.00 до 13.00), №42 (16 марта - с 12.00 до 14.00), №53 (17 марта - с 12.00 до 14.20), №56 (17 марта - в 12.00), №57 (16 марта - в 14.00), гимназии №9 (15 марта - в 12.00), лицея №2 (17.03), Первомайского ДДТ (15 и 16 марта), в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия».

Концерты детских творческих коллективов пройдут в гимназиях №2 (16 марта - в 12.00), №5 (16 марта - в 13.00), №7 (16 марта - в 14.00), №8 (15 марта - в 12.00), №9 (17 марта - в 13.00), Кадетской школе города Мурманска (17 марта - в 12.00), школах №3 (15 и 16 март), №11 (16 марта - в 13.00), №26 (15 марта - в 13.00), №38 (17 марта - в 12.00), №57 (15 марта - в 12.00), Мурманском академическом лицее (15 марта - в 13.00).

Акция для детей и родителей «Танцуй вместе с нами! Танцуй лучше нас!» пройдёт в школах №20 и №22 (15 и 16 марта), в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» (15 марта - с 12.00 до 15.00).

Выставки творческих работ обучающихся. рисунков, декоративно-прикладного творчества, фотографий будут открыты рядом со всеми пунктами голосования, расположенными в школах, лицеях, прогимназиях и гимназиях города Мурманска, а также в ДЮСШ №19, детском морском центре «Океан», Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия», Центре профессиональной ориентации «ПрофСтарт», Городском информационно-методическом центре работников образования.

Спортивные мероприятия — веселые старты, показательные выступления, эстафеты и другие семейные соревнования пройдут на прилегающих территориях и в помещениях школ №3 (15 и 16 марта), №11 (16 марта - в 12.00), №13 (15 и 16 марта - в 12.00), №16 (16 марта - в 13.00), №22 (17 марта), №23 (15 марта - в 13.00), №41 (15 марта - в 12.00), №42 имени Е.В. Шовского, №44 (15 марта - в 12.00), №50 (с 15 по 17 марта), №56 (15 марта - в 12.00), №57 (17 марта - в 13.00), гимназий №1 (15 и 16 марта - с 12.00 до 16.00), №3 (15 и 16 марта - в 12.00), №6 (15 и 16 марта), №7 (15 марта - в 12.00), Мурманского международного лицея (15 марта - в 11.00), лицея №2 (15 марта - в 12.00), детского сада №34 (17 марта - в 12.00), в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» (17 марта - в 12.00).

Фотозоны будут работать в школах №№5, 18, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 49 (ул. Мира, 12), 53, 58, гимназиях №№6, 8, прогимназиях №№40, 61, Мурманском академическом лицее.

В гимназии №2 15 марта в 17.00 состоится спектакль «Прощальный подарок Сен-Жермена» (по произведению А.С. Пушкина «Пиковая дама»).

В актовом зале школы №49 (ул. Скальная, 12) 16 марта в 13.00 пройдёт спектакль «Бременские музыканты».

В школе №37 с 15 по 16 марта с 11.00 до 13.00 состоится экологическая акция по сбору батареек, 16 марта в 12.00 пройдёт выступление театральной студии «Фантазия».

В школе №20 все три дня - с 12.00 до 16.00 будет работать творческая мастерская по изготовлению талисманов Победы в подарок участникам СВО.