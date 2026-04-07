В Днях предпринимательства в Мурманской области примет участие вся региональная экосистема поддержки бизнеса

В Днях предпринимательства, которые стартуют в Мурманской области, примет участие вся региональная экосистема поддержки: Министерство туризма и предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, Корпорации развития Мурманской области, АНО «Бизнес51», проект «Курс на Север», Туристский информационный центр и другие. О проведении Дней предпринимательства Мурманской области в 2026 году вчера на оперативном совещании рассказала глава профильного ведомства Марта Говор.

«Дни предпринимательства – ключевое событие для делового сообщества региона. Это не просто серия мероприятий, это мощный импульс для развития компетенций, обмена опытом, генерации новый идей и, конечно, популяризации самого института предпринимательства. Весь цикл событий приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства 26 мая», – отметила Марта Говор.

В этом году комплексная программа охватит порядка 120 мероприятий. Особый акцент – на адресной работе с территориями: «МСП-десант» высадится в муниципалитетах, чтобы объединить представителей органов власти, инфраструктуры поддержки и другие организации в прямом диалоге с бизнесом. Программа сформирована по запросу самих предпринимателей, учтены предложения бизнес-объединений, муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки. В апреле-мае развернется широкая дискуссионная повестка: круглые столы, форумы, стратегические и коммуникационные сессии в формате живого общения и многие другие мероприятия. Кроме того, во всех муниципалитетах пройдут встречи с инвестиционными уполномоченными.

«Важно не количество проведенных инвеступолномоченным встреч, а количество решенных проблем и запущенных в муниципалитете бизнес-проектов. Прошу министерство туризма и предпринимательства Мурманской области такую метрику вести. Нет новых проектов – значит, работа инвеступолномоченного в муниципалитете неэффективна. Это важно понимать», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Мероприятия Дней предпринимательства пройдут по тематическим трекам.

Образовательный трек будет включать более 20 мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей от старта до масштабирования. Среди них – семинар по форс-мажорам в Мурманске, интенсив «Бизнес в Арктике» в Мончегорске, тренинги по ИИ и соцпредпринимательству. С 6 по 20 апреля стартует онлайн-программа «ФКС Бизнес-Старт» с наставниками.

Отдельное внимание – молодёжному предпринимательству. В рамках трека пройдет около 40 мероприятий: бизнес-игры, квизы, встречи с успешными предпринимателями, а для дошкольников и школьников – уроки «Первые шаги в предпринимательстве», семейные мастер-классы «Моя мама – предприниматель», деловые квесты.

Трек креативные индустрии и развитие собственных брендов объединит в себе ярмарки, фотовыставки, творческие встречи и мастер-классы. Центральными событиями станут ярмарки «Весенний калейдоскоп» и «Майская пора» в Апатитах, выставка «Город мастеров» в Снежногорске, праздничная ярмарка ко Дню Победы в Кировске. Для самозанятых и представителей малого бизнеса в Мурманске пройдёт мастер-класс по видеопрезентации продукта «15 секунд, которые продают».

Отдельная глубокая программа подготовлена для женщин-предпринимателей региона: не просто деловые встречи, а пространство для обмена энергией и опытом. Ключевые встречи пройдут в Полярном и Мончегорске, в том числе в рамках проекта «На Севере – малыш».

Кульминацией Дней предпринимательства станет Расширенное заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области, которое пройдет 26 мая. Предприниматели смогут задать интересующие вопросы напрямую главе региона Андрею Чибису, обсудить актуальные проблемы и предложить инициативы по улучшению делового климата. Мероприятие пройдет очно в Мурманске с возможностью подключения через телемост для муниципальных образований. В рамках мероприятия также состоится торжественное награждение победителей конкурсов «Губернаторский старт» и «Предприниматель года».

«Предпринимательство — это не только про бизнес, это про энергию, смелость и любовь к своему делу. Пусть каждый день вашей работы становится шагом к новым вершинам, а Дни предпринимательства — лишь старт для больших побед», – отметила в завершение доклада министр Марта Говор.

Полный перечень мероприятий Дней предпринимательства опубликован на официальном сайте Министерства развития туризма и предпринимательства Мурманской области.