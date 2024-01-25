В добрый путь! Андрей Чибис дал старт масштабной континентальной экспедиции «Россия 360», организованной экспедиционным центром «РГО Экспо»

Путешественники проедут по всей сухопутной границе страны на колесной технике российского производства – квадроциклах, автомобилях и вездеходах. Уже этим вечером экспедиция посетит Апатиты. Протяжённость маршрута составит почти 33 тысячи километров. Экспедиция пройдёт через 58 регионов России, включая Арктику, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральную Россию и Калининград.

Путешественники проедут по всей сухопутной границе страны на колесной технике российского производства – квадроциклах, автомобилях и вездеходах. Уже этим вечером экспедиция посетит Апатиты.

«Президент России Владимир Путин чётко сказал, что Арктикой будет прирастать наша страна. Для нас большая честь, что экспедиция стартует сегодня именно здесь, в городе-герое Мурманске, в регионе, где живут сильные люди, с характером, которые своим трудом развивают нашу российскую Арктику и поднимают Мурманскую область. Боевые ребята, очень важный проект, поддержанный Президентом нашей страны, чтобы ещё раз показать, насколько Россия многообразна, уникальна, красива, какие люди здесь живут. И насколько мы разные: культуры, вероисповедание, но при этом насколько едина наша страна. Мощная российская техника, добротные машины. Я уверен, что экспедиция успешно пройдёт по всем регионам страны, по всем границам, и через год мы здесь будем встречать ребят, героически прошедших этот большой маршрут. И действительно – Россия начинается с Мурманска», – подчеркнул в ходе церемонии губернатор и поблагодарил организаторов проекта за инициативу.

По видеосвязи присутствующих приветствовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Вы отправляетесь в невероятное путешествие по самой большой и красивой стране мира. Россия – это целая планета, и вы откроете эту планету для себя и для миллионов людей во всем мире. Россия, Арктика, Дальний Восток – невероятные территории, которые можно открывать снова и снова. Я желаю вам успешного путешествия, здоровья, надежности техники. А мы будем внимательно следить за вами. В добрый путь!», – сказал Алексей Чекунков.

Основные участники экспедиции: Богдан Булычёв – известный российский путешественник, режиссер-документалист, арктический блогер; Андрей Корх – заместитель руководителя экспедиционного центра «РГО Экспо» и член команды «Про путешествия», автогонщик и рекордсмен; Евгений Шаталов – профессиональный путешественник, руководитель экспедиционного центра «Red Off road Expedition», рекордсмен России. На разных этапах в экспедиции примут участие и другие члены команды, путешественники и блогеры. Почти за год им предстоит преодолеть арктические просторы, тундру и тайгу, горы и степи. Кроме того, планируется установить два рекорда.

«Протяжённость маршрута составит почти 33 тысячи километров. Экспедиция пройдёт через 58 регионов России, включая Арктику, Дальний Восток, Урал, Кавказ, Юг, Центральную Россию и Калининград. Мы посетим самые отдаленные от центральной части страны населённые пункты. В процессе будем собирать разнообразные материалы для просветительского многосерийного документального фильма «Россия 360», который расскажет о наших людях, которые живут на всех границах нашей страны, об уникальных территориях, прекрасных и зачастую нетронутых, о том, чем может гордиться наша страна: космодром и верфи, ледокольный флот, научные станции. Также мы хотим показать нашу, российскую технику», – рассказал организатор проекта Богдан Булычёв.

По итогам экспедиции будет создан видеоблог, каждый сезон которого расскажет о части маршрута, а также фильм «Народы русских морей». Россия – морская держава: омывается 14-ю морями, принадлежащими трем океанам. По замыслу авторов, многообразие российской культуры покажут в фильме через объединяющую тему моря.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, экспедиция призвана решить и ряд экологических вопросов: в рамках путешествия будет создана карта объектов, требующих утилизации. По итогам Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с проектом «Чистая Арктика» организуют работу по очищению территорий от промышленного мусора.

Проект поддержал Президент РФ Владимир Путин, аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Минприроды России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. «РГО Экспо» уже провёл ряд экстремальных путешествий: в том числе до Северного полюса на велосипеде, по льду Северного Ледовитого океана до Новосибирских островов, а также поездку протяженностью более 40 тысяч километров на внедорожниках через 14 стран Европы и Азии. В общей сложности с 2015 года «РГО Экспо» провела более 15 крупных международных и российских экспедиций.

Фото: https://gov-murman.ru